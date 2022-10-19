Дрозденко: Решения, ограничивающие обычный ритм жизни в регионе, приниматься не будут

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко проводит заседание оперштаба, который был учреждён в регионе согласно недавним поручениям президента РФ, извещает Telegram-канал "Админка Ленобласти".

Так как регион является приграничным, всем районным администрациям оперативно разослали письма с инструктажем о принятии мер по усилению охраны общественного порядка и объектов инженерной инфраструктуры.

"Никакие решения, ограничивающие обычный ритм жизни в регионе, в настоящее время приниматься не будут", - отчитались в руководимой Дрозденко администрации Ленобласти.

Ранее в правительстве Петербурга также сообщили, что не планируют вводить ограничения на выезд из города из-за базового уровня готовности.

В среду, 19 октября, Владимир Путин подписал указ, устанавливающий режим "среднего уровня реагирования" в восьми регионах, соседствующих с Украиной.