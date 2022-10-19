Дачу Граве в Шувалово хотят лишить государственной охраны

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) заказал историко-культурную экспертизу дома 11 по Софийской улице в Выборгском районе, построенного на месте бывшей дачи Граве. Объект до сих пор числится в реестре региональных памятников и обладает охранным статусом, о чем пишет издание "Канонер". Согласно официальным данным самого комитета, история здания восходит к концу XIX века. Государственная охрана не помешала снести его в 2000-х годах и построить на его месте дом, не являющийся копией утраченного.

Тем временем, эксперты, рекомендующие лишить объект статуса памятника, в своих изысканиях приходят к выводу, что здание строилось для земской школы и не имеет отношения к даче Граве. О законности нового строительства на месте сгнившего и разобранного деревянного здания при этом ничего не говорится.

Накануне стало известно об аналогичном намерении КГИОП в отношении бывшей дореволюционной дачи на Санкт-Петербургском шоссе: здание полностью утрачено еще в 1990-х годах, но земля под ней до сих пор охраняется как памятник.