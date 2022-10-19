ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 19:31

Дачу Граве в Шувалово хотят лишить государственной охраны

фото ЗакС политика Дачу Граве в Шувалово хотят лишить государственной охраны

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) заказал историко-культурную экспертизу дома 11 по Софийской улице в Выборгском районе, построенного на месте бывшей дачи Граве. Объект до сих пор числится в реестре региональных памятников и обладает охранным статусом, о чем пишет издание "Канонер". Согласно официальным данным самого комитета, история здания восходит к концу XIX века. Государственная охрана не помешала снести его в 2000-х годах и построить на его месте дом, не являющийся копией утраченного.

Тем временем, эксперты, рекомендующие лишить объект статуса памятника, в своих изысканиях приходят к выводу, что здание строилось для земской школы и не имеет отношения к даче Граве. О законности нового строительства на месте сгнившего и разобранного деревянного здания при этом ничего не говорится.

Накануне стало известно об аналогичном намерении КГИОП в отношении бывшей дореволюционной дачи на Санкт-Петербургском шоссе: здание полностью утрачено еще в 1990-х годах, но земля под ней до сих пор охраняется как памятник.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама