На мусорном полигоне под Гатчиной зафиксировали сход откоса

Сход откоса произошел на полигоне "Новый Свет-ЭКО" в Гатчинском районе Ленобласти, сообщила 20 октября пресс-служба региональной администрации. Пострадавших нет, на месте работают специалисты эконадзора.

"Вероятной причиной схода откоса террикона является нарушение технологии складирования отходов, а именно ее отсыпки не только грунтом, но и инертными материалами, которые обеспечивают достаточное и безопасное сцепление слоев", — предположила глава областного комитета госэконадзора Маринэ Тоноян.

По словам чиновницы, в ближайший к полигону населенный пункт для мониторинга состояния воздуха направлена мобильная лаборатория вместе с группой инспекторов.

Региональная администрация обратилась в Росприроднадзор и прокуратуру с целью принятия мер по безопасной работе полигона твердых бытовых отходов.

В начале октября природоохранная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать руководство полигона "Новый Свет-Эко" изъять и переработать свалочный газ. Позже в Гатчине в тестовом режиме запустили датчики для слежения за чистотой воздуха из-за жалоб местных жителей на неприятные запахи.

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