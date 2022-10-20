Резервный фонд Петербурга увеличат за счет особой экономической зоны и "Комфортной городской среды"

Правительство Петербурга подготовило проект постановления об увеличении на 4,49 млрд рублей резервного фонда города. Документ опубликован на сайте Смольного.

Ранее депутаты ЗакСа попросили губернатора Александра Беглова выделить из резервного фонда средства на дополнительное оснащение мобилизованных петербуржцев.

Докапитализировать фонд планируют за счет пяти комитетов. У комитета по промышленной политике заберут 1,8 млрд рублей с финансирования особой экономической зоны. На 796,8 млн рублей сократят содержание Городского агентства по телевидению и радиовещанию (телеканала "Санкт-Петербург") по линии комитета по печати. У комитета по благоустройству заберут 710,5 млн из расходов на реализацию программы "Комфортная городская среда".

На 598,2 млн рублей сократят субсидию для АНО "Дирекция по организации и проведению социально значимых программ" по линии комитета по образованию. Наконец, 507,3 млн рублей снимут с финансирования комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Эти деньги планировалось направить на возмещение за земельные участки, изымаемые для государственных нужд.

Проект постановления будет проходить антикоррупционную экспертизу до 1 ноября.

Напомним, сейчас объем резервного фонда Петербурга - 27,5 млрд рублей. В рамках осенней корректировки бюджета города его уже предварительно согласились увеличить на 15 млрд.