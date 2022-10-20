Дрозденко насчитал почти пять миллионов туристов в прошлом году

По итогам 2021 года Ленинградская область приняла 4,9 миллиона туристов, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко на заседании совета почетных граждан. Как передает его слова пресс-служба региональной администрации, рост по сравнению с 2015 годом составил 73 %.

Дрозденко также сообщил, что область получила 12 миллионов рублей из федерального бюджета на продвижение в 2023 году мотофестиваля "Baltic Rally" и еще 117 миллионов рублей — на развитие туристской инфраструктуры, включая создание кемпингов и автокемпингов. Также в 2023 году область намерена провести торжества в честь 1 270-летия со дня основания Старой Ладоги.

Сегодня же президент Владимир Путин упразднил Ростуризм, передав его функции Министерству экономического развития. Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский насчитал 6,4 миллиона туристов в городе с начала года.