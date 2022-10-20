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Новости 14:13

У Смольного задержали планировавшего встать в пикет юриста Сорокина

фото ЗакС политика У Смольного задержали планировавшего встать в пикет юриста Сорокина

Полиция 20 октября задержала правозащитника Никиту Сорокину, который объявил накануне, что проведет пикет у Смольного на тему частичной мобилизации. Вместе с ним в автозак попала журналистка Анастасия Михайлова.

Сорокин сообщил ЗАКС.Ру, что их обоих доставили в 76 отдел полиции. По его словам, сотрудники полиции пообещали взять с них объяснения и отпустить без протоколов. 

О своем намерении встать в одиночный пикет у Смольного Сорокин написал накануне. Он заявил, что считает двойными стандартами ситуацию, когда под частичную мобилизацию не подпадают чиновники, у которых нет проблем с деньгами, однако в армию забирают родителей детей-инвалидов. Сорокин объяснил, что неравнодушен к этой проблеме, поскольку он сам инвалид.

У Смольного правозащитника ждали полицейские. Он длительное время объяснял им свою позицию и транслировал этот разговор в своем канале. В частности, Сорокин возмутился словами главы Калининского района Петербурга Сергея Петриченко, который предложил сменить пол тем, кто не желает идти в военкомат. 

Вскоре после завершения стрима Сорокина задержали. 

Напомним, несколькими днями ранее оппозиционные фракции пытались внести поправку в закон о мобилизационной подготовке о предоставлении отсрочки для родителей детей-инвалидов. "Единая Россия" не стала голосовать по этому вопросу и заблокировала тем самым принятие предложения.

Сергей Еремеев, фото Никиты Сорокина


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