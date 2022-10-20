Госдума займется разработкой закона об основах государственной нацполитики

Государственная дума совместно с федеральным агентством по делам национальностей займется разработкой нового закона об основах государственной национальной политики, сообщило 20 октября РИА "Новости" со ссылкой на главу думского комитета по делам национальностей Геннадия Семигина.

"Мы приступаем вместе с федеральным агентством по делам национальностей к подготовке закона об основах государственной национальной политики... Это кодекс национальной политики", — приводит РИА "Новости" слова Семигина. По его заявлению, разработанная стратегия нацполитики до 2025 года "нуждается в обновлении" из-за перемен в стране.

"Еще один момент, который вносит сейчас коррекцию в нашу работу. То, что происходит на освобожденных территориях, с точки зрения межнациональных конфликтов, в том числе с точки зрения стабильности, развития национальной политики — в центре нашего серьезного внимания", — объявил Семигин.

Напомним, 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей к России. Перед этим, 30 сентября, он подписал документы о вхождении этих регионов в состав страны.