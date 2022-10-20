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Новости 18:11

Задержанному у Смольного Сорокину вменили "коронавирусную" статью

фото ЗакС политика Задержанному у Смольного Сорокину вменили "коронавирусную" статью

Юрист Никита Сорокин сообщил ЗАКС.Ру, что его и журналистку Анастасию Михайлову вечером 20 октября отпустили из 76 отдела полиции. Несколькими часами ранее их задержали у Смольного. 

Михайлову отпустили без протокола. На Сорокина составили протокол по "коронавирусной" статье 8.6.1 КоАП закона Петербурга об административных правонарушениях (нарушение правил режима повышенной готовности). Ему грозит штраф в 4 тысячи рублей.

Напомним, Сорокин планировал встать в пикет у здания правительства Петербурга, чтобы выразить свое недовольство тем, что в рамках частичной мобилизации в войска не призывают депутатов и чиновников, но забирают мобилизованных родителей детей-инвалидов. Свою акцию юрист анонсировал заранее. На подходах к Смольному его ждала полиция.

Фото Никиты Сорокина


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