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Новости 19:19

Дрозденко рассказал о двух случаях задержки выплат мобилизованным

фото ЗакС политика Дрозденко рассказал о двух случаях задержки выплат мобилизованным

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил 20 октября базу Михайловской военной артиллерийской академии в Лужском районе, где проходят боевое слаживание мобилизованные жители региона. Вместе с ним приехали командующий Сухопутными войсками Олег Салюков и начальник академии Сергей Баканеев.

"Приехали не с пустыми руками: армейские "расходники" — белье, мыло, носки, бритвенные принадлежности, резиновые сапоги, термобелье, генераторы и бензопилы по решению командиров сразу отправили на вокзал", — написал Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, подготовленная группа мобилизованных отправится в зону спецоперации уже сегодня, и "там все пригодится нашим бойцам".

Среди прочего глава региона рассказал также о жалобах двоих мобилизованных на задержку "губернаторских" выплат. "Оказалось, оба из Всеволожского района. Поручил проверить оперативное взаимодействие с военкоматом", — заключил он.

Сегодня же стало известно о визите президента Владимира Путина и главы Минобороны Сергея Шойгу на полигон в Рязанской области, где тренируют мобилизованных граждан. В то же время губернатор Петербурга Александр Беглов наведался в военкомат Приморского района.

Фото: Telegram-канал "Александр ДроZденко"


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