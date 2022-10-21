На Рождественскую ярмарку в Петербурге готовы потратить более 100 млн рублей

Подведомственное Смольному ГБУ "Центр контроля качества товаров, работ и услуг" разместило на сайте госзакупок 15 лотов, связанных с проведением грядущей зимой традиционной Рождественской ярмарки. На госзаказы обратил внимание "Деловой Петербург". По некоторым из них чиновники уже отобрали подрядчика.

Самая крупная закупка касается работ по художественному оформлению ярмарки: максимальная цена контракта составила 32,2 млн рублей. На втором месте — установка временных некапитальных объектов (17,6 млн), замыкает тройку самых дорогих закупок контракт на бесперебойное энергоснабжение ярмарки (14 млн). В общей сложности сумма всех 15 лотов составила 103 млн рублей.

Напомним, что в связи с частичной мобилизацией городское руководство в начале месяца объявило об отмене части новогодних мероприятий. Сэкономленные деньги планируют направить на экипировку для военнослужащих в зоне специальной военной спецоперации. Губернатор Александр Беглов выразил уверенность, что город сможет обойтись без нескольких концертов, отмена которых, по его мнению, не скажется на новогодней атмосфере.