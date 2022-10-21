В Кремле не смогли назвать дату завершения частичной мобилизации

Точная дата завершения частичной мобилизации в России пока не определена, заявил 21 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. При этом представитель Кремля отказался дать оценку ее ходу, сославшись на то, что делать выводы сейчас преждевременно.

В ответ на вопрос о сроках завершения частичной мобилизации Песков напомнил о планах президента Владимира Путина закончить ее в течение двух недель. "Какой-то более точной даты нет", — приводит его слова ТАСС.

Что касается оценки хода мобилизации, то здесь Песков указал, что она продолжается в ряде регионов и потому делать какие-либо выводы представляется преждевременным. "Вы знаете, что некоторые регионы уже завершили свой процесс [частичной мобилизации] на своем уровне, в некоторых регионах частичная мобилизация продолжается, — цитирует Пескова РИА "Новости". Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся, давайте дождемся, когда она будет завершена уже по всей стране".

Сегодня же глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что частичная мобилизация в Петербурге идет по плану. Называть конкретные цифры при этом он не стал.