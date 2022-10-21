Юрлицо Валерия Соловья* включили в список иноагентов

Минюст дополнил рееестр СМИ-иноагентов юридическим лицом, которое учредил политолог и публицист Валерий Соловей*. В сообщении от ведомства указывается, что в данном случае со стороны профессора имело место добросовестное выполнение закона.

"Обязанность по созданию (регистрации) в течение одного месяца с момента внесения в реестр российского юридического лица и уведомлению о факте его создания Минюста России прямо установлена Законом Российской Федерации "О средствах массовой информации" (статья 25.1)", - напоминают в министерстве.

Оформленное на Соловья* ООО "Иновещание"** получило 194 порядковый номер в перечне. Сам он получил статус СМИ-иноагента 9 сентября. Спустя месяц политолог попробовал оспорить решение Минюста в суде.

*Минюст внес Валерия Соловья в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес ООО "Иновещание" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента