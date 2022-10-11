Макаревич*, Шац** и Соловей*** обратились в суд из-за присвоенного им статуса иноагентов

Музыканта Андрей Макаревич*, телеведущий Михаил Шац** и политолог Валерий Соловей*** подали в суд иски к Министерству юстиции, рассказал 11 октября в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков. По его словам, все трое преследуют цель добиться отмены присвоенного им ранее статуса иностранных агентов.

Как уточнил Чиков, истцы полагают решение Минюста о включении их в список иноагентов не имеющим "никаких законных оснований" и при этом ущемляющим их права и свободы, а также противоречащим Конституции.

Юрист сослался на решение Европейского суда по правам человека, признавшего "нарушения Конвенции [о правах человека] самим существованием закона об иностранных агентах". Соответствующее решение ЕСПЧ вынес в июне 2022 года, а до того президент Владимир Путин подписал закон о неисполнении решений суда, вынесенных после 15 марта.

Интересы истцов представляет адвокат Александр Передрук. Макаревич* и Шац** пополнили списки иностранных агентов 2 сентября, спустя неделю Минюст признал иноагентом и Соловья***.

*Минюст внес Андрея Макаревича в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес Михаила Шаца в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента

***Минюст внес Валерия Соловья в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента