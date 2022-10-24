"Известия": Ввод новых сторублевок могут отложить на два года

Запуск в оборот сторублевых купюр нового образца может быть перенесен на 2024 год из-за действия санкций против России, утверждают "Известия" 24 октября. Это связано с невозможность в кратчайшие сроки перепрограммировать банкоматы, большая часть которых была произведена зарубежными компаниями, которые после начала спецоперации покинули Россию.

Как рассказали газете в Ассоциации банков России, к настоящему моменту только 20% банкоматов в стране способны принимать новые сторублевые банкноты. Как полагает вице-президент АБР Алексей Войлуков, в такой ситуации следует для начала решить вопрос с устройствами, и лишь затем приступать к выпуску обновленных банкнот.

Изначально Центробанк собирался приступить к выпуску сторублевок в 2022 году, тысячных и пятитысячных купюр — в 2023 году, а в дальнейшем перейти к обновлению других номиналов банкнот. Теперь же в АБР предложили пересмотреть планы и перенести выпуск сторублевок как минимум на 2024 год. Как отмечается, решить проблему с банкоматами можно, либо перенастроив имеющиеся, либо наладив поставки из дружественных стран или же начав производить их самостоятельно. Однако первый вариант чреват затруднениями, полагает Войлуков, а на полноценный запуск производства российских банкоматов потребуется не менее двух лет, считают производители.

По оценкам ведущего экономиста информационно-аналитического центра TeleTrade Алексея Федорова, сейчас в России насчитывается около 200 тысяч банкоматов. Из них 60% произведены компаниями NСR и Diebold Nixdorf, которые к настоящему времени покинули российский рынок. Эксперт находит весьма расточительной одномоментную замену 120 тысяч устройств ради запуска новой купюры, и полагает, что этот процесс растянется на два-три года, пока банкоматы сами не выйдут из использования в связи с износом.

Центробанк представил дизайн новой сторублевой купюры в конце июня. Спустя месяц появилась информация о возможности перезапуска бумажных десятирублевок в России.