Мособлсуд изучит апелляцию Шестуна на приговор об угрозах и неуважении к суду

Мособлсуд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна на решение Домодедовского горсуда, рассказала ЗАКС.Ру супруга экс-управленца.

Речь идёт о приговоре по делу об угрозах судье (ч. 1 ст. 296 УК), неуважении к суду (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК), который был оглашён в августе текущего года. Тогда к имеющемуся 15-летнему сроку Шестуна прибавили ещё полгода колонии строгого режима.

Экс-управленец свою вину в деле признал частично, отвергнув лишь инкриминируемые ему высказывания угроз Гаагским трибуналом, "карой Божьей" и других.

Сейчас Шестун пребывает в СИЗО № 1 в Калуге. В заявленный законом срок он обратился с просьбой предоставить ему возможность ознакомиться с материалами дела, изучавшегося в Домодедово. Однако фактически ему в этом отказали, утверждает адвокат бывшего главы Михаил Трепашкин.

"Это является процессуальным нарушением, которое влечёт за собой нарушение права человека на защиту. За это время он мог внести корректировки своей позиции, но делать этого не может", - объяснил защитник.

Ранее Шестуну дали всего сутки на ознакомление с сотней томов его первого уголовного дела.