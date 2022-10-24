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Новости 14:47

В Петербурге создан оперштаб в связи с режимом базовой готовности

фото ЗакС политика В Петербурге создан оперштаб в связи с режимом базовой готовности

Губернатор Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Госсовета по координации действий региональных властей  при введении различных уровней реагирования, следует из сообщения пресс-службы градоначальника от 24 октября. В соответствии с указом президента от 19 октября, в Петербурге установлен режим базовой готовности.

Как отмечается, для выполнения предусмотренных указом мер в Петербурге был создан оперативный штаб с губернатором во главе. В его состав вошли члены городского правительства и руководители силовых, правоохранительных и надзорных ведомств, указали в Смольном.

"Задача штаба — координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, иных органов государственной власти и организаций по выполнению указа президента", — уточнили в губернаторской пресс-службе.

На прошлой неделе президент Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях и режим "среднего уровня реагирования" еще в восьми регионах России. В Петербурге установлен режим базовой готовности, Беглов заявил об отсутствии намерений вводить в связи с этим дополнительные ограничения.

Фото: gov.spb.ru


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