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Новости 17:37

Валуев побывал в военкомате в связи с повесткой

фото ЗакС политика Валуев побывал в военкомате в связи с повесткой

Депутат Государственной думы и экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев рассказал о том что побывал в военкомате по повестке из военного комиссариата Петербурга, передает 24 октября РИА "Новости". По утверждению парламентария, причиной вызова стала необходимость уточнить данные.

"Я в военкомате был. Это было уточнение данных", — проинформировал РИА "Новости" депутат.

О том, что Валуев получил повестку в военкомат, стало известно в конце сентября. При этом документ был датирован серединой месяца, то есть направлен еще до объявления президентом Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации в России. "Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовёт — пойду", — прокомментировал тогда получение повестки Валуев, пообещав явиться в военкомат "после пленарных недель".


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