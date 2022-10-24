Беглов провел первое заседание Оперативного штаба

Первое заседание Оперативного штаба Петербурга в связи с режимом базовой готовности провел 24 октября глава города Александр Беглов, проинформировала пресс-служба губернатора. Встреча была посвящена обсуждению мер, предусмотренных указом президента Владимира Путина, а также срокам и порядку их выполнения.

Как отмечается, штаб призван координировать деятельность органов власти Петербурга, местных органов федеральной власти и иных организаций в части выполнения президентского указа.

"Вице-губернаторам поставлена задача сформировать внутриведомственные рабочие группы, актуализировать подход к организации технологических процессов, обеспечению безопасности и решению поставленных задач", — сообщила губернаторская пресс-служба по итогам заседания.

Ранее стало известно о появлении соответствующего оперативного штаба в связи с установленным в городе режимом. Как отметил сегодня же Александр Беглов, власти Петербурга не планируют введения дополнительных ограничений из-за режима базовой готовности.