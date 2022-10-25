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Новости 11:56

На Манежной площади разрешили установку временных конструкций для Рождественской ярмарки

фото ЗакС политика На Манежной площади разрешили установку временных конструкций для Рождественской ярмарки

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция санкционировала установку на Манежной площади временных элементов благоустройства и заграждений, требующихся для проведения Рождественской ярмарки. Как сообщается на сайте Смольного, подрядчик в лице ГБУ "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг" приступит к исполнению задачи не ранее 18 ноября. При этом производство работ на площади разрешили до конца апреля. Схему объезда территории комитет по транспорту представит позже.

Ранее ГБУ разместило на сайте госзакупок 15 лотов, связанных с ярмаркой, в общей сложности на 103 млн рублей. Больше всего денег (32 млн рублей) чиновники готовы потратить на художественное оформление мероприятия.

Отметим, что на ближайших новогодних праздниках петербургское правительство решило отказаться от части развлекательных мероприятий. Вместо них было решено направить деньги на поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.


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