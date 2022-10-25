Минпросвещения намерено со следующего года приступить к апробации курса "Россия — моя история"

Апробация нового курса для учеников старших классов "Россия — моя история" должна начаться в 2023 году, сообщило 25 октября ТАСС со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова. При этом, по словам чиновника, ожидать введения отдельного экзамена по предмету не следует.

"Планируем, что со следующего года начнется апробация, и по итогам апробации мы его уже введем на постоянной основе. <...> Он будет в рамках курса истории, поэтому отдельного экзамена не планируется, все в рамках предмета", — заявил министр.

О планах Минпросвещения ввести в старших классах школ дополнительный курс отечественной истории стало известно в минувшем июне. При этом в ведомстве заявили, что увеличения нагрузки на школьников ждать не следует, поскольку речь идет о "перестроении блоков изучения истории", и в том числе блока "Россия в мире".

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ