Беглов посетил военкомат Московского района

Губернатор Александр Беглов наведался в военкомат Московского района с тем, чтобы узнать о ходе мероприятий по частичной мобилизации, рассказала 25 октября пресс-служба градоначальника.

Как сообщается, в военкомате ведется электронный учет призываемых горожан, для мобилизованных и добровольцев имеется зона ожидания. На месте работают семь врачей-специалистов, которые "при необходимости" могут затребовать медкарты мобилизованных и отправить их на освидетельствование в случае жалоб на здоровье, утверждают в Смольном.

Также в военкомате работают представитель службы судебных приставов и сотрудник социальной службы администрации Московского района. Первый из них оказывает помощь мобилизованным с задолженностями и арестованными с четами, второй "разъясняет социальные льготы для семей мобилизованных".

Это не первый визит Беглова в военкомат с начала частичной мобилизации. До этого он уже успел побывать в комиссариатах Невского, Василеостровского и Приморского районов Петербурга.