Художницу Скочиленко оставили в СИЗО на полгода

Василеостровский районный суд Петербурга 25 октября удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста художнице Александре Скочиленко, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Скочиленко обвиняют в распространении недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине (ст. 207.3 УК). Арест продлили сразу на полгода - до 10 апреля.

На заседании 25 октября в суде допросили подругу Скочиленко Соню Субботину, ее друга Алексея Белозерова и психиатра, который посещал обвиняемую в СИЗО. Врач высказал мнение, что Скочиленко не следует находиться в заключении. Кроме того, по словам Белозерова, обвиняемой перестали выдавать необходимые медикаменты.

Судья Оксана Демяшева отказала защите в требовании вернуть материалы дела прокурору. Адвокат Яна Неповиннова указывала на имеющиеся, по ее мнению, недостатки в экспертизе.

Как и во время предыдущих заседаний, процесс по делу Скочиленко проходит без слушателей. В коридоре в это время ожидает группа поддержки и журналисты. Всего возле зала толпилось более 20 человек. При виде Скочиленко они начинали аплодировать.

Скочиленко стала первой в Петербурге фигуранткой дела по статье о фейках про российскую армию. Она находится в следственном изоляторе с середины апреля. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за пацифистскую акцию. Она подменила ценники в супермаркете на листовки с призывами к миру.

Всего в Петербурге заведено семь уголовных дел по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах. Ранее, 25 октября, Московский районный суд продлил арест копателю Олегу Белоусову, которого собираются судить за высказывания о спецоперации в соцсетях.

Константин Леньков