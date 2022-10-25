Координатора "Молодого Петербурга" арестовали на восемь суток

Петроградский районный суд Петербурга постановил отправить на восемь суток в спецприемник координатора общественно-политического движения "Молодой Петербург" Никиту Леонова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представляющий интересы активиста юрист Никита Сорокин.

Полицейские вменили Леонову "митинговую" статью 20.2 КоАП, сочтя несанкционированным публичным мероприятием его перформанс с критикой в адрес губернатора Александра Беглова. Акция получила название "Раздача пустых обещаний Беглова". Защита Леонова собирается обжаловать судебное решение.

Отметим, что "Молодой Петербург" регулярно фокусируется в своих акциях на персоне действующего губернатора. К административным арестам ранее их активность не приводила.