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Новости 16:12

Координатора "Молодого Петербурга" арестовали на восемь суток

фото ЗакС политика Координатора "Молодого Петербурга" арестовали на восемь суток

Петроградский районный суд Петербурга постановил отправить на восемь суток в спецприемник координатора общественно-политического движения "Молодой Петербург" Никиту Леонова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представляющий интересы активиста юрист Никита Сорокин.

Полицейские вменили Леонову "митинговую" статью 20.2 КоАП, сочтя несанкционированным публичным мероприятием его перформанс с критикой в адрес губернатора Александра Беглова. Акция получила название "Раздача пустых обещаний Беглова". Защита Леонова собирается обжаловать судебное решение.

Отметим, что "Молодой Петербург" регулярно фокусируется в своих акциях на персоне действующего губернатора. К административным арестам ранее их активность не приводила.


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