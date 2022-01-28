В Комарово появился "памятник петербуржцу при Беглове" в виде забинтованного человека

Акционисты из движения "Молодой Петербург" провели очередной перфоманс, посвященный губернатору Александру Беглову. Активисты винят его в плохо организованной уборке снега и льда и, как следствие, - высоком травматизме горожан нынешней зимой.

На въезде в Комарово активисты установили "монумент" из пластика, представляющий собой человека с бинтами по всему телу и с костылем. При нем также находится лопата, на которую повешен шлем с надписью "Каска Беглова "Антисосуля"" на лбу.

"Надеемся, памятник напомнит губернатору о горожанах, которых он бросил в условиях коммунального апокалипсиса, до которого Петербург докатился при "управлении" Беглова", - комментируют свою акцию ее инициаторы в Telegram-канале "Молодого Петербурга".

Авторы текста добавили, что выбрали место проведение перфоманса неслучайно: именно в Комарово, по их словам, находится резиденция, где иногда отдыхает губернатор.

фото: Молодой Петербург / Telegram