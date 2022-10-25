Зачем нужны "Трансляции из ЗакСа"

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Заксобрание Петербурга в этом созыве старается демонстрировать небывалую открытость. Голосования поименные, стенограммы заседаний публичны и даже видеотрансляции наконец-то стали качественнее. Но независимый Telegram-канал "Трансляции из ЗакСа" старается добавить еще больше прозрачности происходящему в Мариинском дворце. ЗАКС.Ру узнал, кто и зачем его ведет.

"Трансляции из ЗакСа" появились в начале декабря 2021 года. Недавно обновившийся парламент Петербурга в то время старался показать, что в Мариинский дворец пришла оттепель. Журналистам, которых во времена правления Вячеслава Макарова загнали в специальный кабинет, снова разрешили присутствовать в зале заседаний, депутаты уже решили, что будут голосовать поименно, и готовились поручить аппарату публиковать стенограммы всех парламентский дискуссий.

На фоне происходившей демократизации появился Telegram-канал, который без лишних представлений и объяснений в режиме реального времени начал пересказывать всё, что происходит в Большом зале. После завершения заседания площадка засыпает до следующей среды. Авторы канала часто позволяют себе шутки, лирические отступления и обращают внимание на депутатские оговорки, но хронологию происходящего передают в целом точно.

Канал быстро заметили. За ним следят журналисты. Некоторые издания, например, "Бумага", даже ссылались в своих публикациях. О нем знают в пресс-службе Заксобрания. По информации ЗАКС.Ру, за трансляциями поглядывают несколько депутатов. Единоросс Алексей Цивилёв даже высказался о канале прямо во время заседания, правда, прямо его не назвав.

"В принципе, всё доступно, люди видят трансляцию, ведутся Telegram-каналы. Правда, там пишут мою фамилию с буквой "е", с ошибкой", - сказал депутат во время обсуждения целесообразности публикации Заксобранием стенограмм своих заседаний.

Канал тут же отреагировал - написал фамилию Цивилёва правильно, выделив ё капслоком.

"Трансляции из ЗакСа" - проект исследовательского центра "Коллективное действие", занимающегося изучением городской политики. Петербургский канал появился под влиянием своего столичного аналога "Трансляции из Мосгордумы", созданного помощниками депутата Дарьи Бесединой. Обе платформы действуют исключительно на волонтерских началах, говорят в "Коллективном действии". Трансляции в режиме реального времени помогают наблюдателю быстрее и проще понимать, о чем прямо сейчас говорит тот или иной депутат, рассказал ЗАКС.Ру основатель "Коллективного действия" адвокат Сергей Росс.

- Я занимаюсь городской политикой, участвовал в выборах в Московскую городскую думу в 2014 году. - объясняет свою мотивацию Росс. - Мне интересно в целом всё, что происходит в общественном пространстве в Москве и Петербурге. Это самые крупные, самые продвинутые города с самыми сильными региональными парламентами. В парламентах, в том числе региональных, должна быть открытая, соревновательная дискуссия. Чтобы она была, люди должны узнавать, что обсуждается, что предлагается. Это не может быть спрятано за какими-то дверями, не должно лежать на сайтах, куда сложно заполучить доступ. Вот мы и делаем живой канал коммуникаций.

Непосредственно происходящее в Заксобрании каждую среду транслирует Антон Горбацевич. В прошлом политический активист и помощник депутата пятого и шестого созывов Максима Резника, теперь он координирует петербургские проекты "Коллективного действия". Собственные текстовые трансляции в Telegram Горбацевич называет "летописью". По его мнению, они дополняют сухие стенограммы и тексты законопроектов, создавая более живую и понятную картину происходящего в Мариинском дворце.

- Если обычный горожанин на сайте Заксобрания посмотрит на повестку и пояснительные записки, то он мало чего поймет и это вряд ли его заинтересует, - говорит автор канала. - А мы пытаемся сделать так, чтобы петербуржцу была интересна городская политика, в том числе через трансляции заседаний. Там иногда происходит что-то интересное, наша задача - рассказать об этом доступным языком.

За происходящим в ЗакСе Горбацевич следит не первый год. В нынешним созыве, по его наблюдениям, кулуарных интриг у депутатов минимум, а осторожности - максимум.

- Люди стараются себя беречь, и поэтому мы не видим никаких резких заявлений. У нас главный оппозиционер в Законодательном собрании сейчас Александр Шишлов. Иногда кем-то аккуратно затрагиваются темы мобилизации, специальной военной операции, но это выглядит странно. Я думаю, избирателей волнуют другие темы. Людей волнует, как сделать так, чтобы твоего близкого не забрали на фронт, - считает Горбацевич.

Городской парламент в течение длительного времени после начала спецоперации старался избегать обсуждений происходящего на Украине. Депутаты сфокусировались на обсуждении городских вопросов. В "Трансляциях ЗакСа" это отражалось как в зеркале.

"Повестка Законодательного собрания пока никак не отражает происходящее вокруг", - рассказал канал перед первым пленарным заседанием после начала СВО.

Хотя на фоне событий в стране и мире и без того не самые мощные дискуссии нынешнего созыва ЗакСа совсем померкли, авторы сворачивать свой проект после 24 февраля не стали. По мнению Горбацевича, память о происходящем в эти дни тоже важно сохранить для будущего

- Да, [происходящее в Мариинском дворце] это не тема номер один, но это та база, без которой в будущем невозможно будет продолжать вести конструктивную политику. Никто кроме нас в России не занимается этим, поэтому мы продолжаем, - говорит автор канала.

- Ни в Москве, ни в Петербурге чиновники не прекратили заниматься своими делами, хорошими или плохими, граждане двух этих многомиллионных городов имеют право на их подотчетность, - соглашается с ним Сергей Росс.

На канал трансляций из Мосгордумы на момент подготовки этого материала было подписано более 1,8 тысяч человек. На его петербургский аналог - примерно в семь раз меньше. Даже живой язык пока не увлекает народные массы тратить свое время на депутатские выступления и споры в режиме реального времени.

Сергей Еремеев