"Содержит призывы отделить Петербург от России": Ещё одну песню Оксимирона* просят признать экстремистской

Руководимая членом Общественной палаты РФ Екатериной Мизулиной Лига безопасного интернета собирается направить в правоохранительные органы заявление с просьбой изучить содержимое ещё одной песни рэпера Oxxxymiron* (Мирона Фёдорова*).

"Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. Обращение в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета направит сегодня", — пишет Мизулина в своём Telegram-канале.

Чиновница высказала также пожелание проверить не только ещё одну композицию исполнителя, но и всё остальное его творчество.

Также Мизулина уточнила, что проверить бы надо не только одну песню, но еще и самого исполнителя.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы признал трек Оксимирона* "Последний звонок" экстремистским материалом, узрев в нём признаки оправдания терроризма.

*Минюст внёс Мирона Федорова (Oxxxymiron) в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента