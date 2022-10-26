ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:59

"Содержит призывы отделить Петербург от России": Ещё одну песню Оксимирона* просят признать экстремистской

фото ЗакС политика "Содержит призывы отделить Петербург от России": Ещё одну песню Оксимирона* просят признать экстремистской

Руководимая членом Общественной палаты РФ Екатериной Мизулиной Лига безопасного интернета собирается направить в правоохранительные органы заявление с просьбой изучить содержимое ещё одной песни рэпера Oxxxymiron* (Мирона Фёдорова*).

"Песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России. Обращение в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета направит сегодня", — пишет Мизулина в своём Telegram-канале.

Чиновница высказала также пожелание проверить не только ещё одну композицию исполнителя, но и всё остальное его творчество.

Также Мизулина уточнила, что проверить бы надо не только одну песню, но еще и самого исполнителя.

Накануне Замоскворецкий суд Москвы признал трек Оксимирона* "Последний звонок" экстремистским материалом, узрев в нём признаки оправдания терроризма.

*Минюст внёс Мирона Федорова (Oxxxymiron) в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама