СК завершил расследование дела националиста Тесака

Расследование громкого уголовного дела о массовом убийстве, возбужденного против Максима Марцинкевича (Тесака) и шестерых его подельников, подошло к концу. Как сообщает пресс-служба СК, материалы дела направлены для передачи в суд.

По версии следствия, все семеро фигурантов дела причастны к групповому убийству двух и более людей особо жестоким способом и по мотивам национальной ненависти (п."а","д","ж","л", ч. 2 ст.105 УК). Преступления совершались в 2003 (Смоленская область) и 2007 (Подмосковье) годах. Свои действия обвиняемые записывали на видео и выкладывали в публичный доступ.

Отметим, что приверженец неонацистских взглядов Марцинкевич скончался при загадочных обстоятельствах в камере следственного изолятора осенью 2020 года. По официальной версии, в которую верят не все его единомышленники и последователи, 36-летний активист покончил с собой. Родным и близким Тесака силовики ранее отказывали в расследовании обстоятельств его смерти.

Фото: ВКонтакте / Максим Марцинкевич