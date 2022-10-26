С начала транспортной реформы в Петербурге выявили менее 1% безбилетников

Петербуржцы демонстрируют высокую дисциплинированность и законопослушность при пользовании общественным транспортом: к такому выводу пришли сотрудники профильного комитета Смольного. Как сообщает его пресс-служба, регулярные проверки показали, что число "зайцев" не дотягивает до показателя в 1%.

Статистика велась с 1 апреля: именно в этот день стартовала транспортная реформа. Почти за семь месяцев ревизоры проверили билеты и проездные у 5 млн пассажиров наземного городского транспорта на 276 маршрутах.

В комитете по транспорту информируют, что проверять право проезда уполномочен только человек в специальной форме с нагрудным жетоном и с ручным валидатором, и призывают не вступать в контакт с лжеконтролерами, выглядящими иначе.

Напомним, что в рамках часто критикуемой транспортной реформы, разделившейся на три этапа, из города исчезли легальные коммерческие маршруты и была расширена сеть остановок общественного транспорта.