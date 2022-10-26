В петербургские суды поступило почти шесть десятков исков от мобилизованных

С 21 сентября петербургские суды зарегистрировали 59 исков, авторы которых оспаривали свой призыв на воинскую службу в рамках частичной мобилизации, передает объединенная пресс-служба городских судов. Наибольшее их количество (восемь) сосредоточилось в Калининском, Невском и Красногвардейском районных судах.

К среде 26 октября суды успели рассмотреть по существу четыре заявления: троим истцам отказано, а требования четвертого были удовлетворены частично). Еще от четырех исков отказались их составители.

Два иска судебные инстанции отказались принять, еще два - рассматривать. Наконец, два иска оставили без движения, еще два вернули заявителям, а один иск перенаправили по подсудности.