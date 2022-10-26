ЗакС хочет поправить закон о присвоении звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга"

В Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект, направленный на совершенствование закона "О звании "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Его подготовили руководители парламентских фракций. Депутаты хотят запретить рассматривать претендентов от организаций, не обладающих правом для выдвижения, а также снять ограничение на количество присвоений звания за раз. Документ размещен на сайте городского парламента.

Нынешний закон и так ограничивает круг организаций, которые могут выдвинуть своего претендента, однако в последние годы в голосовании принимали участие и те, кого предлагали вопреки требованиям. ЗакС не мог отказать претенденту, если документы были поданы в срок.

Также в проекте прописано ограничение, по которому один созыв Заксобрания может выбрать только 10 почетных граждан. Сейчас депутатам одного созыва тоже не удастся выбрать больше 10 почетных граждан, но за год они могут выбрать только двух. Формально, в случае принятия закона, седьмой созыв ЗакСа сможет выбрать до восьми почетных граждан за раз (еще двух уже выбрали в апреле).

Напомним, весной среди номинантов оказались секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и основатель компании "Биокад" Дмитрий Морозов, которые были выдвинуты организациями, не обладающими таким правом. В 2022 году новыми почетными гражданами Петербурга стали глава "Газпрома" Алексей Миллер и 17-й председатель Ленгорисполкома Владимир Ходырев.

Константин Леньков