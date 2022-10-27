"Не нужно объявлять охоту на ведьм": Петербургский депутат Горячева пообещала подготовить поправки к законопроекту о "ЛГБТ-пропаганде"

Депутат Госдумы от Петербурга Ксения Горячева ("Новые люди") рассказала, что не может поддержать пакет законопроектов о запрете "пропаганды ЛГБТ". Парламентарий сообщила ЗАКС.Ру, что не стала голосовать по этому вопросу.

"Для начала базовый тезис: я никак не отрицаю и полностью согласна с тем, что мы должны заботиться о сохранении традиционных семейных ценностей и развитии внутри страны положительного имиджа традиционной семьи. На всех уровнях, всеми способами, в том числе законодательно. Но к данной версии законопроекта у меня слишком много вопросов, поэтому не могу поддержать", - написала Горячева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что к работе над законопроектами не привлекались врачи-психиатры и врачи-сексологи, а в тексте документов нет разъяснений, какая информация подпадает под пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, какая под пропагандирующую нетрадиционные сексуальные предпочтения, а какая под способную вызвать у детей желание сменить пол. Горячева заметила, что в один ряд ставятся "пропаганда ЛГБТ" и "пропаганда педофилии".

"Педофилия – это совершение преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Нетрадиционные сексуальные отношения (по умолчанию) это отношения между взрослыми дееспособными людьми по обоюдному согласию", - написала депутат.

Кроме того, она опасается, что новые правила ударят по кинотеатрам и ограничат возможность распространения классической литературы.

Горячева пообещала постараться подготовить поправки к принятому за основу документу.

"Для сохранения семейных ценностей не нужно объявлять охоту на ведьм, нужно трезво, без эмоций и личного отношения, подойти к написанию текста закона", - заявила депутат.

Напомним, Госдума 27 октября приняла в первом чтении законопроекты против "пропаганды нетрадиционных отношений". Они предусматривают крупные штрафы за "пропаганду ЛГБТ и педофилии", а также распространение информации, побуждающих детей к смене пола. Один из инициаторов документов единоросс Александр Хинштейн высказался о принятии законопроектов как о части войны, "за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было "родитель номер один", "номер два", "номер три".