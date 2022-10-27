Правозащитника Сорокина вызвали для составления протокола о дискредитации армии

Юрист и правозащитник Никита Сорокин получил телеграмму о необходимости явиться в отдел полиции № 76 для составления протокола по статье о дискредитации Вооруженных сил России (20.3.3 КоАП). Ранее его доставляли в тот же отдел после задержания у Смольного, где он пытался провести одиночный пикет на тему мобилизации.

Сорокин уверен, что поводом для составления протокола стала именно та акция. Он считает, что в ходе этого пикета никак не нарушал законодательства. Правозащитник отметил, что не делал и никаких публикаций в соцсетях, которые можно было бы расценить как дискредитацию армии.

- Никакой информации, противоречащей действующему законодательству, я не публиковал. Я считаю, что это просто месть за то, что я посмел что-то просить возле Смольного, - заявил Сорокин ЗАКС.Ру.

Фотографию телеграммы юрист опубликовал в соцсетях 26 октября, а на следующий день разместил свой ответ полиции, который отправил также телеграммой. Сорокин сообщил, что явиться не сможет, поскольку уезжает в командировку и до 30 ноября будет находиться в другом городе. Он попросил связаться с ним "другим удобным способом".

Напомним, Сорокин у Смольного собирался выразить недовольство тем, что в рамках частичной мобилизации в войска не призывают депутатов и чиновников, но забирают родителей детей-инвалидов. Свою акцию юрист анонсировал заранее и быстро был задержан. В отделе полиции на него составили протокол по "коронавирусной" статье 8.6.1 КоАП закона Петербурга об административных правонарушениях (нарушение правил режима повышенной готовности).

Фото Никиты Сорокина