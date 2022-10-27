В Москве задержан бывший кандидат в мундепы Савва Карпов

Полиция Москвы задержала бывшего кандидата в муниципальные депутаты по Басманному району столицы Савву Карпова, сообщило 27 октября "ОВД-Инфо"*. Как утверждают правозащитники со ссылкой на знакомого экс-кандидата, его доставили в ОВД "Басманный" для составления протокола.

Карпову вменили публичное демонстрирование экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Предположительно, речь идет о листовках с предвыборной агитацией и символикой "Умного голосования"** сторонников Алексея Навального, пишет "ОВД-Инфо"*, уточняя, что такие были расклеены в районе Карпова. При этом собеседник проекта утверждает, что задержанный не имел отношения к расклейке листовок, а распространяли их некие неизвестные лица.

Штрафы за символику "Умного голосования"** неоднократно выносились российскими судами. Например, в сентябре из-за нее был оштрафован московский оппозиционер Николай Ляскин, а до того подобное произошло с журналистом Ильей Азаром.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента

**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.