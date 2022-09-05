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Новости 17:43

Оппозиционер Ляскин пожаловался, что был оштрафован судом без извещения о предстоящем заседании

фото ЗакС политика Оппозиционер Ляскин пожаловался, что был оштрафован судом без извещения о предстоящем заседании

Перовский районный суд Москвы оштрафовал в конце августа оппозиционера Николая Ляскина на одну тысячу рублей, пишет 5 сентября "Медиазона"*. Заседание состоялось без участия самого Ляскина, которого о нем не предупредили, утверждает издание.

Как сообщается, 25 августа сотрудники Центра "Э" прислали Ляскину повестку о составлении протокола за демонстрацию символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Оппозиционер в полицию не явился, и на следующий день протокол поступил в суд. Спустя еще несколько дней, 30 августа, состоялось заседание суда, о котором Ляскин уведомлен не был.

"Они не стали даже уведомлять меня, чтобы я смог присутствовать на заседании и смог как-то защитить себя", — приводит издание слова Ляскина. "Медиазона"* сообщает со ссылкой на постановление суда, что штраф был назначен за публикацию фотографии с логотипом "Умного голосования".

В беседе с журналистами Ляскин предположил, что решение суда может быть связано с предстоящими выборами. "Очень похоже, что меня хотят снять с выборов, на которые я и не собирался", — заметил он.

Сегодня же Мосгорсуд приговорил журналиста Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы, 500 тысячам рублей штрафа и ограничению свободы на два года по обвинению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). До этого тем же судом был утвержден штраф в размере 200 тысяч рублей политику Сергею Митрохину по делу о повторном нарушении правил проведения проведения массовых акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

В конце сентября 2021 года суд в Москве смягчил приговор Николаю Ляскину по так называемому "санитарному делу", сократив срок ограничения свободы с одного года до 10 месяцев.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих роль иностранного агента


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