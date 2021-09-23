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Суд смягчил приговор фигуранту "санитарного дела" Николаю Ляскину

фото ЗакС политика Суд смягчил приговор фигуранту "санитарного дела" Николаю Ляскину

В Москве суд принял решение смягчить приговор фигуранту "санитарного дела" Никлаю Ляскину, сократив ему срок ограничения свободы с одного года до 10 месяцев, уведомил "ОВД-Инфо" адвокат Сергей Тельнов.

Кроме того, судья не стал удовлетворять требование прокуратуры о запрете Ляскину покидать пределы Москвы.

Напомним, по версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несанкционированную протестную акцию 23 января 2021 года в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом, что и послужило поводом для возбуждения так называемого "санитарного дела".

На данный момент приговоры всем фигурантам разбирательства вынесены.


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