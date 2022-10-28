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Новости 13:28

Вологодского правозащитника Винтера перевели обратно в следственный изолятор

фото ЗакС политика Вологодского правозащитника Винтера перевели обратно в следственный изолятор

Суд в Вологде удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил решение о переводе местного правозащитника Грегори Винтера под домашний арест. Таким образом, фигурант дела о распространении фейков про армию (ч.2 ст.207 УК) снова будет помещен под стражу, сообщает проект "ОВД-Инфо"*.

Преследование Винтера началось из-за его высказываний "ВКонтакте" о таких эпизодах военной спецоперации на Украине, как события в Буче и Ирпене.

Ранее правозащитник жаловался на суровые условия содержания в изоляторе, из-за которых, по его словам, он перестал слышать на одно ухо.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента


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