Подозреваемого в вандализме на мемориале "Разорванное кольцо" взяли под стражу

Суд в Ленинградской области постановил отправить на два месяца в следственный изолятор мужчину, подозреваемого в осквернении мемориала "Разорванное кольцо" и памятника "Километровый столб №39". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК. По версии следствия, фигурант дела нанес на мемориальные объекты во Всеволожском районе нацистскую символику.

Ранее 26-летний молодой человек признал вину и раскаялся. О его задержании стало известно в начале недели. По ч.2 ст.243.4 УК в качестве максимального наказания ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело в связи с вандализмом на памятниках ленинградской блокаде потребовал возбудить глава СК Александр Бастрыкин.