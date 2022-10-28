Матвиенко сравнила с крысами часть покинувших страну и вспомнила о Конституции, гарантирующей право выезда

Большинство покинувших Россию граждан вернутся обратно, транслирует мнение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко газета "Известия" 28 октября. Как уточнила председатель верхней палаты парламента, право выезда из страны и возвращения назад вполне законно, поскольку закреплено в Конституции.

В то же время Матвиенко высказалась за то, чтобы "поливающие грязью" страну соотечественники оставались за пределами России. При этом она косвенно сравнила эмигрировавших критиков власти с крысами.

"Те, кто останется за рубежом, если они так поливают свое отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание [бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона] Черчилля: "Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались"", — объявила Матвиенко.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что сенатор Андрей Климов якобы допустил возможность признания покинувших страну россиян иностранными агентами. Позже он выпустил в Telegram пост с заявлением, что его слова были приведены не полностью, отчего смысл фразы исказился. В подобной интерпретации член Совфеда заподозрил неких "недругов".