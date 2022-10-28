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Новости 16:19

Смольный объявил о завершении основных мобилизационных мероприятий

фото ЗакС политика Смольный объявил о завершении основных мобилизационных мероприятий

В Смольном прокомментировали ход частичной мобилизации граждан, находящихся в запасе. На сегодняшний день, как сообщила пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина, закончена основная часть мобилизационных мероприятий.

"Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объёме. Завершается сбор личного состава.  Соответствующая работа продолжается", - сообщила ЗАКС.Ру официальный представитель городского правительства.

Ранее спикер ЗакСа Александр Бельский заявил о том, что, по его сведениям, "мобилизацию закончат до воскресенья". Его данные совпадают с анонсом, озвученным президентом Владимиром Путиным, который в ходе прямой линии 14 октября отвел на оставшиеся мобилизационные мероприятия около двух недель.


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