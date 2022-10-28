Не устраивающая градозащитников историко-культурная экспертиза ВНИИБ поступила в суд

В Горсуд Петербурга поступила историко-культурная экспертиза бывшего здания НИИ бумажной промышленности, сообщает градозащитное движение "Живой город". Экспертизу заказал владелец участка - компания "ФСК", желающая сноса здания в стиле сталинского неоклассицизма и строительства на его месте многоэтажного жилья. Исследование провела Олеся Чайникова, работающая в ГМЗ "Петергоф". Противники сноса "Бумажного института", как и ожидалось ими ранее, указывают, что выводы эксперта противоположны их позиции: историко-культурной ценности в доме 1957 года постройки Чайникова не обнаружила.

"Если судить о ВНИИБе по экспертизе, создается впечатление, что более никчемное здание в Петербурге найти трудно", - пишут они.

Предыдущую экспертизу проводили краеведы и градозащитники Маргарита Штиглиц и Михаил Мильчик, считающие здание ВНИИБ заслуживающим включения в реестр региональных памятников. Статус объекта культурного наследия, которого градозащита добивается через суд, защитит объект от сноса. Следующее заседание пройдет в ближайший понедельник. Подробнее о борьбе за сохранение бывшего института на площади Мужества читайте в материале ЗАКС.Ру.