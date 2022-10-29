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Новости 13:28

В Кировском районе Бельский столкнулся со взволнованными противниками реновации

фото ЗакС политика В Кировском районе Бельский столкнулся со взволнованными противниками реновации

Встреча депутатов петербургского ЗакСа с жителями Кировского района, посвященная закону о комплексном развитии территорий, прошла в напряженной обстановке. Мероприятие осветил портал MR7.

Сделанные из зала видеозаписи свидетельствуют о том, что беседа подчас велась на повышенных тонах, а спикер парламента Александр Бельский грозился покинуть встречу. В результате он так и сделал, уйдя за час до конца.

Собравшиеся граждане требовали полной отмены скандальной инициативы и упрекали представителей власти в нечестном отношении к себе. По мнению некоторых, депутаты не продумали всех деталей при принятии закона, действие которого губернатор впоследствии приостановил

Тем временем, пресс-служба ЗакСа выпустила свой пресс-релиз о событии.

"Если жители считают, что их дом крепкий, его расположение, социальная инфраструктура, благоустройство – хорошие, то они имеют полное право не участвовать в реновации. Мы не намерены менять условия жизни граждан против их воли", - приводятся в нем слова Бельского.

Примечательно, что накануне СК возбудил уголовное дело из-за планов по реновации Нарвской заставы, которая находится именно в Кировском районе. Чиновникам вменяют превышение должностных полномочий.

фото: пресс-служба ЗакСа


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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