Бизнесмен Пригожин попросил Генпрокуратуру заблокировать YouTube в РФ

Предприниматель Евгений Пригожин обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением, в котором просит заблокировать видеохостинг YouTube на территории России. Текст обращения бизнесмена приводит пресс-служба компании "Конкорд".

По мнению Пригожина, YouTube изобилует видеозаписями, которые неким образом дискредитируют Вооружённые силы РФ.

"YouTube наводнён фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил", — говорится в обращении бизнесмена.

Также Пригожин потребовал признать деятельность компании Google, которой принадлежит YouTube, "нежелательной" в РФ.

Напомним, последний раз о необходимости ограничения доступа к видеохостингу заявлял сенатор Алексей Пушков: перед этим были заблокированы аккаунты Совета Федерации.

Отметим, что различного рода чиновники и госдеятели призывают к блокировке YouTube с начала военной спецоперации на территории Украины.