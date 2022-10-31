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Новости 16:27

Смольный выделил 103 млн рублей субсидий на поддержку экспортёров

фото ЗакС политика Смольный выделил 103 млн рублей субсидий на поддержку экспортёров

До конца текущего года Смольный намерен субсидировать 103 млн рублей в поддержку городских экспортёров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Субсидии будут предоставлены петербургским промышленникам, которым покроют затраты на транспортировку несырьевой неэнергетической продукции.

"Наша задача – поддержать экспортёров. Субсидии – одна из таких мер. Ряд мер уже действует. В частности, предприятиям предоставляются субсидии на возмещение затрат по продвижению продукции на внешние рынки", - заявил в ходе заседания городского правительства градоначальник Александр Беглов.

На сегодняшний день в Северной столице насчитывается 6 тысяч экспортёров. Петербург является лидером среди остальных регионов Северо-Запада в части товарооборота. В прошлом году он перешёл отметку в 56,5 млрд долларов, при этом на экспорт пришлось 29,9 млрд. Объём несырьевого неэнергетического экспорта в 2021-м возрос на 15% и достиг 7,1 млрд долларов.

От экспорта напрямую зависит состояние городской казны, подчеркнул Беглов. Отметку в триллион рублей бюджет сможет преодолеть благодаря слаженной работе промышленных предприятий.


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