Смольный выделил 103 млн рублей субсидий на поддержку экспортёров

До конца текущего года Смольный намерен субсидировать 103 млн рублей в поддержку городских экспортёров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Субсидии будут предоставлены петербургским промышленникам, которым покроют затраты на транспортировку несырьевой неэнергетической продукции.

"Наша задача – поддержать экспортёров. Субсидии – одна из таких мер. Ряд мер уже действует. В частности, предприятиям предоставляются субсидии на возмещение затрат по продвижению продукции на внешние рынки", - заявил в ходе заседания городского правительства градоначальник Александр Беглов.

На сегодняшний день в Северной столице насчитывается 6 тысяч экспортёров. Петербург является лидером среди остальных регионов Северо-Запада в части товарооборота. В прошлом году он перешёл отметку в 56,5 млрд долларов, при этом на экспорт пришлось 29,9 млрд. Объём несырьевого неэнергетического экспорта в 2021-м возрос на 15% и достиг 7,1 млрд долларов.

От экспорта напрямую зависит состояние городской казны, подчеркнул Беглов. Отметку в триллион рублей бюджет сможет преодолеть благодаря слаженной работе промышленных предприятий.