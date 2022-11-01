Блогеры попросили Путина разблокировать Instagram** и Facebook** ради "позитивного имиджа"

Совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту Владимиру Путину и замглавы Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать принадлежащие американской компании Meta* социальные сети Instagram** и Facebook**, пишет 1 ноября "Коммерсантъ" со ссылкой на данные "Ведомостей".

Авторы обращения полагают, что из-за блокировки обеих соцсетей Россия "утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа", а пользователи лишились возможности создавать контент, продвигающий интересы страны. По их мнению, запрет Instagram** и Facebook** приводит к потерям России в информационной войне во время ведущейся спецоперации на Украине.

"К сожалению, отечественные социальные сети не обладают такой популярностью у российских пользователей и тем более у иностранных граждан, — говорится в письме Путину и Медведеву. — Поэтому даже спустя более чем полгода после блокировки они не стали равноценной и эффективной заменой запрещенным сетям".

Также авторы отмечают, что многие россияне продолжают пользоваться сервисами Meta* через VPN-сервисы, которые "несут угрозу для персональных данных пользователей". При этом блокировка ударила по предпринимательской активности 12,6 миллиона россиян, часть которых напрямую зарабатывала через соцсети, а также негативно сказалась на благотворительности, добавили составители обращения.

Тверской суд Москвы признал 21 марта компанию Meta* экстремистской организацией и запретил в России ее соцсети Instagram** и Facebook**. В октябре Росфинмониторинг внес Meta* в список террористов и экстремистов.

UPD: В Совете Федерации распространили заявление, что никакого Совета блогеров не существует. "Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор Совета блогеров, действительно является координатором секции "Информационное взаимодействие и контентный анализ" Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре", — указала пресс-служба СФ и добавила, что Рытвину было решено вывести из состава экспертов.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена