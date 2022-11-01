На Дворцовой площади разрешили организовать зимнюю горку

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер на установку временных конструкций на Дворцовой площади, нужных для проведения Рождественской ярмарки. Как сообщает сайт ведомства, на главной площади города также организуют зимнюю горку. Работы 4 ноября начнет подведомственное городскому правительству учреждение "Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг". Разрешение действует до конца апреля.

На прошлой неделе ГАТИ согласовала установку конструкций, необходимых для проведения Рождественской ярмарки на Манежной площади.

Отметим, что в нынешнем году в Смольном было решено отказаться от части новогодних мероприятий (например, нескольких концертов). Вместо этого деньги хотят направить на снабжение всем необходимым петербуржцев, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.