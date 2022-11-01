Достройка ЖК "На Заречной" в Петербурге вошла в завершающую стадию

В петербургском районе Парнас подходят к концу работы, ведущиеся в проблемном жилом комплексе "На Заречной". Об актуальном состоянии долгостроя в своем Telegram-канале сообщил профильный вице-губернатор Николай Линченко. По подсчетам чиновника, во втором корпусе внутренние отделочные работы выполнены на 95%, еще выше (в 99%) оценивается уровень готовности внутренних инженерных сетей. В свою очередь, в четвертом корпусе последний показатель составляет 95%.

"В подземном паркинге (корпус 6) завершено устройство кровли. Ведется монтаж инженерных систем (готовность – 80%). Во втором подземном паркинге (корпус 8) продолжается монтаж инженерных систем (готово 85%)", - также говорится в сообщении.

Наконец, наружные инженерные сети и благоустройство прилегающей к фасадам территории, по данным Линченко, готовы на 90%.

Отметим, что в том числе с ЖК "На Заречной" связано дело об обманутых дольщиках, по которому проходит владелец ГК "Норманн" Владимир Смирнов. По версии следствия, он похитил свыше трех млрд рублей, взятых у покупателей квартир.

фото: Линченко Николай Викторович / Telegram