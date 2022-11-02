ЗакС одобрил повышение штрафов за несанкционированные свалки

Петербургский парламент на заседании 2 ноября принял в окончательном чтении законопроект об увеличении нижнего порога штрафа за создание несанкционированных свалок, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Такие изменения вносятся в закон об административных нарушениях.

По документу, штраф для физического лица будет составлять 4-5 тысяч рублей вместо 2-5 тысяч рублей. Нижний порог для должностных лиц должен вырасти с 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, а для юридических — с 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко считает, что увеличение штрафа будет способствовать уменьшению количества новых несанкционированных свалок. Верхняя граница выплаты не поднимается, так как обычно штрафы назначают по нижней, заявил Сухенко при рассмотрении документа в первом чтении.

София Саттарова