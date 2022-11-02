Губернатор Мурманской области заявил о завершении мобилизации

Глава Мурманской области Андрей Чибис объявил о завершении частичной мобилизации в регионе. Он отметил, что вручение повесток прекращено, а добровольцы и желающие служить по контракту по-прежнему могут обратиться в военкомат. Чибис написал об этом в своем Telegram-канале 2 ноября.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту Владимиру Путину о выполнении плана мобилизации 28 октября. После этого в ведомстве объявили о завершении мобилизационных мероприятий, несмотря на отсутствие соответствующего указа президента. Позже в Кремле объяснили, что никаких дополнительных указов не требуется, и в вопросе мобилизации поставлена "точка".

Напомним, накануне стало известно, что депутаты Госдумы от "Единой России" намерены привлекать к уголовной ответственности тех, кто уклоняется от мобилизации. Через несколько часов законопроект назвали "неактуальным" и передумали его рассматривать.

Константин Леньков