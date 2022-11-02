Претензии спецслужб к ученым будет изучать группа юристов при РАН

В Российской академии наук организованная группа юристов займется анализом претензий, которые возникают у силовиков к представителям научного сообщества, пишет "Интерфакс" со ссылкой на президента РАН Геннадия Красникова. По его словам, в последнее время спецслужбы в отношениях с учеными допускают "перегибы", в связи с чем Красников потребовал незамедлительно информировать его о любых претензиях со стороны правоохранителей.

"Позиция принципиальная: выдающиеся люди, к ним должно быть совершенно иное отношение: аккуратное, непредвзятое, и соразмерное", - произнес президент академии.

Отметим, что в последние месяцы участились случаи возбуждения уголовных дел в отношении ученых, в том числе по статье о государственной измене. Так, в июле, не пробыв и недели под следствием, умер тяжело больной физик Дмитрий Колкер. В августе тоже по статье о госизмене арестовали его коллегу из Новосибирска Александра Шиплюка.