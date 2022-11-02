Депутат Госдумы Денис Майданов предложил запретить выступление артистов-иноагентов

Депутат Государственной думы РФ и певец Денис Майданов ("Единая Россия") выступил с предложение законодательно запретить выступление артистов и музыкантов, внесённых в реестр иностранных агентов, на радио и концертных площадках РФ, пишут "Ведомости".

Заявление исполнителя прозвучало в ходе ежегодного форума Общественной палаты "Сообщество". Указывается, что инициативу Майданова одобрили под гул аплодисментов. Кроме того, он считает, что необходимо также запретить давать концерты всем артистам, критикующим власть и страну.

Ранее, напомним, сообщалось, что чиновники из Министерства культуры разрабатывают инициативу, которая позволит законодательно лишать всех званий музыкантов и артистов, покинувших Россию после начала военной спецоперации на Украине.

Фото: страница Дениса Майданова во "ВКонтакте"